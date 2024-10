Nach der spektakulären Verfolgungsjagd durch Speyer bis nach Römerberg ist nun gegen den Tatverdächtigen ein Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens erlassen worden. Er wurde am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Der Richter sah Fluchtgefahr als gegeben an, da der Mann keinen festen Wohnsitz hat. Der Verdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Nach Angaben der Polizei entstanden durch die Beschädigungen an einem Streifenwagen und dem Auto des Mannes Schäden von mindestens 50.000 Euro. Während des Einsatzes erlitten zwei Polizeibeamte leichte Verletzungen. Einer von ihnen ist weiterhin nicht dienstfähig.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Geschädigte und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.