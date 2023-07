Obwohl die Anzahl der Todesfälle im Straßenverkehr in den vergangenen 50 Jahren deutlich abgenommen hat, ist sie noch immer zu hoch. Deshalb haben jüngst mehrere Speyerer Schulen Verkehrssicherheitstage angesetzt. Bei Fahranfängern zwischen 18 und 24 Jahren sowie bei Senioren ab 75 sei die Quote der Unfälle, die Verkehrstote fordern, am höchsten.

Der Polizist und Vorsitzende der Verkehrswacht Speyer Matthias Michel sagte bei dem Aktionstag: „Wir haben in Deutschland jedes Jahr fast 2000 Verkehrstote, die versucht man natürlich, zu reduzieren.“ Dazu könnten die Entschärfung von Gefahrenstellen beitragen, aber auch die Fahrzeugtechnik. Anfang der 1970er Jahre, vor Anschnallgurt und Airbags, sei die jährliche Anzahl der Todesopfer im Straßenverkehr 20 Mal so hoch gewesen wie heute.

Ein weiterer Faktor sind die Verkehrsteilnehmer – und deshalb wurde bei den Speyerer Oberstufenschülern angesetzt. Eine wichtige Botschaft: kein Handy und keine Drogen am Steuer. „Aufklärung ist eine ganz wichtige Sache“, so Michel.

Lehrer und Polizisten ziehen an einem Strang

Derselben Meinung ist Christoph Janz, Lehrer am Hans-Purmann-Gymnasium. Seine Schule ist zum ersten Mal bei den Verkehrssicherheitstagen dabei, die seit fast zehn Jahren Jürgen Krenz-Göllinger vom Nikolaus-von-Weis-Gymnasium organisiert. Das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium beteiligt sich seit mehreren Jahren an der Aktion. Janz ist für die gute Vorarbeit sehr dankbar: „Ich darf mich da in ein gemachtes Nest setzen.“

Zielgruppe vergangene Woche waren Zwölftklässler, wobei das „Purrmann“ Elftklässler an die Thematik heranführte, weil der ältere Jahrgang auf Studienfahrt war. Rund 100 junge Leute gingen an der Schule die fünf Stationen durch, die von der Polizeiinspektion, dem Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr, der Feuerwehr, dem Schulsanitätsdienst und der Verkehrswacht aufgebaut wurden. Sie alle trugen dazu bei, dass das Ziel von Lehrer Janz erreicht wurde: „Jeder Unfall kommt unvorhergesehen. Ich möchte jedem mitgeben, dass man nicht nur für sich selbst aufpasst, sondern auch für andere.“