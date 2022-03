Sechs Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen haben die Speyerer Polizisten bei einer Kontrolle am Wochenende erwischt. Das teilten die Beamten mit. Insgesamt seien 39 Verkehrsteilnehmer in der Schifferstadter Straße und in der Auestraße kontrolliert worden. Die sechs Personen im Alter von 22 bis 38 Jahren hatten demnach hauptsächlich Cannabis konsumiert. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. In drei Fällen stellten die Beamten Veränderungen fest, für die keine Änderungsabnahmen vorlagen. Darüber hinaus wurden zehn Mängelberichte und zwei Verwarnungen ausgegeben, da zwei Radfahrer den Radweg in nicht vorgeschriebener Richtung befuhren.