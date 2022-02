Für einen Polizeieinsatz hat am Mittwochnachmittag ein 35-Jähriger in der Else-Krieg-Straße gesorgt. Laut Polizei hatte dieser augenscheinlich einen psychotischen Schub erlitten. Den Beamten zufolge näherte er sich gegen 14.50 Uhr auf eine solch bedrohliche Art und Weise den Einsatzkräften, dass diese den Mann am Boden fixierten und fesselten. Aufgrund seiner gesundheitlichen Verfassung, aber auch um eine Gefährdung anderer ausschließen zu können, wurde der 35-Jährige anschließend in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.