Mit 1,7 Promille hat ein 48-jähriger Mann am Sonntagnachmittag auf der Maximilianstraße in Speyer eine 34-Jährige beleidigt. Wie die Beamten der Polizeiinspektion Speyer mitteilen, musste eine Streife den Mann zunächst fesseln, um ihn anschließend durchsuchen zu können. Dabei fanden die Polizisten ein Messer, das sie sicherstellten. Auch das Fahrrad des Mannes nahmen sie an sich, „um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern“, heißt es im Bericht. „Die Promillegrenze auf dem Fahrrad liegt bei einem Wert von 1,6. Wenn Sie als Radfahrer durch ihre unsichere Fahrweise auffallen, andere gefährden oder einen Unfall verursachen, machen Sie sich bereits ab 0,3 Promille strafbar“, teilen die Beamten mit. Der Mann muss wegen der Beleidigung jetzt mit einem Strafverfahren rechnen.