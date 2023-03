Etwas mehr als ein halbes Gramm Kokain haben Polizeibeamte am Mittwoch gegen 20.20 Uhr in der Wormser Straße im Auto eines 31-jährigen Südpfälzers gefunden. Aus einer Pressemitteilung der Beamten geht hervor, dass sie zuvor bei einer Verkehrskontrolle für Drogenkonsum sprechende Auffälligkeiten bei dem Mann bemerkt hätten. Ein Urintest habe positiv auf Kokain reagiert. In der Mittelkonsole seines Autos seien die Beamten dann auf zwei Päckchen mit dem Rauschgift gestoßen, so die Pressemitteilung weiter. Im Anschluss sei eine Blutentnahme veranlasst worden. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der durch Drogen beeinflussten Autofahrt eingeleitet.