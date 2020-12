Einen Ermittlungserfolg nach einem Einbruch in ein Schmuckgeschäft melden die Speyerer Polizei und die Staatsanwaltschaft Frankenthal. Es geht um einen Fall vom 1. Dezember: Unbekannte waren durch Aufhebeln einer Tür in ein Schmuckgeschäft in der Korngasse gelangt, wo sie Schmuck und Kassenmünzgeld entwendeten. Der Gesamtschaden lag nach Schätzung der Polizei bei 10.000 Euro (wir berichteten).

Wie die Beamten nun am Montag mitteilten, konnten sie zum damaligen Zeitpunkt bereits zügig einen Verdächtigen ermitteln. „Da er unbekannten Aufenthalts war, wurden Ermittlungsergebnisse zunächst nicht veröffentlicht“, heißt es im Bericht. Am vergangenen Donnerstag nahm eine Polizeistreife den Verdächtigen dann im Stadtgebiet vorläufig fest. Er trug nach Angaben der Polizei noch Beute von dem Einbruch in das Schmuckgeschäft bei sich.

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 43-jährigen Speyerer, der laut Polizei bereits mehrfach wegen Einbruchsdelikten in Erscheinung getreten ist. Der Mann machte keine Angaben zur Tat oder zum Verbleib des restlichen Schmucks. Nach Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er in Untersuchungshaft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittler führen ihn als Verdächtigen für mehrere Einbrüche: Anfang des Monats hatten sie unter anderem ein Spielzeuggeschäft in der Auestraße, eine Metzgerei in der Johannesstraße und eine Kindertagesstätte in der Seekatzstraße als betroffene Einrichtungen gemeldet.