Unbekannte sind am 24. Januar in eine Tiefgarage in der Franz-Kirrmeier-Straße in Speyer eingebrochen und haben ein dunkelblaues E-Bike gestohlen. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal bittet die Polizeiinspektion Speyer nun mit einem Foto eines Tatverdächtigen um Hilfe aus der Bevölkerung. Da bisherige Ermittlungen nicht zum Erfolg geführt hätten, lobt der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und Überführung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 2500 Euro aus. Die Polizei weist darauf hin, dass diese nur für Privatpersonen, nicht für Beamte bestimmt ist. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 137254 oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de melden.