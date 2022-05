Eine Schwanenfamilie eskortieren mussten die Beamten der Polizeiinspektion Speyer nach eigenen Angaben am Mittwochmorgen im Bereich der Rheinhäuser Straße. Mehrere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer hatten die Tiere – zwei Elterntiere und fünf Junge – demnach zuvor der Polizei gemeldet, als sie auf dem Weg zum Rhein waren. „Zum Schutz der eindrucksvollen Tiere bekamen diese eine polizeiliche Eskorte bis zum Rheindamm“, so die Beamten. Es ist nicht der erste Einsatz dieser Art: Im vergangenen Jahr hatten die Polizisten regelmäßig eine Schwanenfamilie am Russenweiher begleitet, die einen Ausflug ins Wohngebiet Neuland gemacht hatte.