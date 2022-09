In der Nacht von Freitag auf Samstag sind der Polizei innerhalb kurzer Zeit zwei Fahrraddiebe gemeldet worden. Der Sicherheitsdienst eines Krankenhauses in der Paul-Egell-Straße hatte gegen 23 Uhr einen 37-jährigen Tatverdächtigen gemeldet. Er sei beobachtet worden, wie er sich am Fahrradständer aufgehalten und ein Klapprad weggeschoben habe. Nur zehn Minuten später sei er zurückgekehrt und habe ein abgeschlossenes E-Bike vom Haupteingang weggetragen. Die hinzugerufene Polizei konnte beide Räder sicherstellen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest hat bei dem 37-Jährigen einen Wert von 2,17 Promille ergeben. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Etwa eine Stunde später hat ein 17-Jähriger bei der Polizei einen Fahrraddiebstahl gemeldet. Sein Fahrrad sei unverschlossen vor einem Haus im St. Klara-Kloster-Weg abgestellt gewesen. Als er zurück zu seinem Rad wollte, habe er einen Mann gesehen, der damit davon fuhr. Der 17-Jährige habe hinterher laufen und den Dieb stellen können, der daraufhin das Fahrrad zurückgegeben habe. Die Polizei konnte auch diesen Tatverdächtigen ausfindig machen und fand bei der anschließenden Kontrolle Marihuana. Ihn erwarte eine Diebstahlsanzeige und ein Verfahren wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.