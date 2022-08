Einen Betrunkenen Radfahrer und seinen Komplizen haben die Beamten der Polizei Speyer laut einem Bericht am späten Montagabend in der Wormser Landstraße dingfest gemacht. Demnach hatten Zeugen gegen 23.30 Uhr Alarm geschlagen, weil sie zwei Männer an einem verschlossenen Fahrrad in der Unteren Langgasse gesehen hatten. Sie hatten offenbar versucht, es zu stehlen, ließen aber vermutlich davon ab, weil sie sich beobachtetet fühlten, so der Bericht. Sie nahmen ihre eigenen Räder und fuhren in Richtung Bahnhof. „Einer der beiden sei dabei deutliche Schlangenlinien gefahren“, gibt die Polizei den Zeugenbericht wieder. „Aufgrund der Personenbeschreibung konnte eine Streife der Polizei die beiden Männer in der Wormser Landstraße aufgreifen und kontrollieren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei einem der beiden einen Wert vom 1,31 Promille.“ Ihn erwarte nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Darüber hinaus wurde gegen beide Männer ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls eingeleitet.