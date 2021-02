Mit einem „dreisten Ladendieb“ hatte es die Polizei Speyer nach eigener Mitteilung am Samstagnachmittag zu tun. Wie die Beamten berichten, löste in einem Discounter in der Franz-Kirrmeier-Straße der Alarm aus, als ein Kunde das Geschäft gerade verlassen wollte. „Der Grund hierfür war schnell ersichtlich, da aus der Jacke des Mannes diverse Lebensmittel herausragten, die dieser zuvor nicht bezahlt hatte“, schreibt die Polizei. Als eine hinzugezogene Streife vermutete, dass der 53-jährige, offenbar alkoholisierte Mann – der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat – zuvor mit dem Auto unterwegs gewesen sei, stritt dieser dies vehement ab. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen zunächst entlassen, jedoch von den Polizisten nicht vergessen.

Kurze Zeit später beobachteten die Beamten den Mann dabei, als er sich vorsichtig auf dem Parkplatz des Geschäfts umschaute und dann in ein Auto stieg. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten nun fest, dass im Inneren des Fahrzeugs weitere Waren aus dem Sortiment des Discounters im Wert von circa 200 Euro lagen. Auch zu diesen Waren konnte der Mann „keinen Eigentumsnachweis erbringen“, berichtet die Polizei. Der Mann wurde erkennungsdienstlich behandelt, zudem wurde eine Sicherheitsleistung erhoben. Seine Fahrzeugschlüssel musste der Mann bis zum Nachweis seiner Nüchternheit abgeben.