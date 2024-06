Wechsel an der Spitze der Ermittlungsgruppe Migration der Speyerer Polizeiinspektion: Christian Rapp hat die unter anderem für die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord zuständige Einheit verlassen und ist zum stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Germersheim ernannt worden. Dies teilt das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf Anfrage mit. Rapp hatte Mitte 2022 die Verantwortung in Speyer übernommen, nachdem Vorgänger Wolfgang Hoffmann in den Ruhestand gegangen war. Neuer Leiter der Gruppe wird laut Präsidium Jörg Barudio, Erster Polizeihauptkommissar und zuletzt Leiter der Führungsgruppe der Polizeidirektion Ludwigshafen. Er sei zum 1. Juni mit der neuen Aufgabe in Speyer betraut worden, werde diese aber erst am 1. Juli antreten.