Nach dem Diebstahl von Werkzeugen im Wert von rund 2800 Euro, die auf einer Baustelle in der Industriestraße gelagert waren, hat die Polizei einen 50-jährigen Tatverdächtigen aus Speyer ermittelt. Er wird verdächtigt, sich am Sonntagnachmittag Zutritt zu dem gesicherten Bereich verschafft und mehrere Spezialwerkzeuge mitgenommen zu haben. Die Wohnung des Verdächtigen sei am Mittwoch durchsucht worden. Dabei seien hochwertige Werkzeuge sichergestellt worden. Der mögliche Tatzusammenhang werde derzeit geprüft.