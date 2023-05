Eine Schlägerei auf dem Willy-Brandt-Platz und in der Wormser Straße hat am Mittwoch gegen 19 Uhr einen Polizei-Einsatz erforderlich gemacht und weitere Ermittlungen nach sich gezogen. Zeugen zufolge hätten sich acht Männer aus zwei Gruppen geprügelt. Die Beamten haben laut ihrem Bericht nur noch zwei davon angetroffen: „einen aufgebrachten 22-jährigen Mann aus Germersheim sowie einen Gleichaltrigen aus Speyer“. Der Germersheimer habe Pfefferspray bei sich gehabt und angegeben, seinerseits von einem 26-jährigen Speyerer mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Er sei vom Rettungsdienst versorgt worden.

Zeugen zufolge hatte der Streit auf dem Vorplatz der Sparkasse begonnen und sich dann in Richtung einer Bar in der Wormser Straße verlagert. Hier habe ein Unbekannter den Germersheimer mit einem Stuhl geschlagen; das Opfer habe danach über Schmerzen am Arm geklagt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung sei bislang unbekannt, so die Beamten. Bei ihrer Fahndung nach weiteren Beteiligten hätten sie einen 25-Jährigen in der Bahnhofstraße gestellt – und festgenommen, weil er eigentlich zur Ausreise aus Deutschland verpflichtet sei. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.