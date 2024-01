Für gleich drei Geschädigte soll laut Polizei eine 38-jährige Frau gesorgt haben, die am Samstag, 3.45 Uhr, nach einer Konzertveranstaltung in der Halle 101 Probleme bereitete. Sie sei der Annahme gewesen, dass ihre Freundin bestohlen worden war. Infolgedessen habe die Beschuldigte nach einem 58-Jährigen Mann getreten und einen 27-Jährigen kurzzeitig um den Hals gegriffen. Sie seien leicht verletzt worden. Dritte Geschädigte ist dem Bericht zufolge eine Frau, deren Handtasche bei dem Tumult in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die 38-Jährige habe unter Alkoholeinfluss gestanden, melden die Beamten. Sie sei gegenüber der Polizei vor Ort unkooperativ gewesen, habe einen Platzverweis erhalten und müsse sich nun mehreren Strafanzeigen stellen.

Für weitere Körperverletzungen vom Wochenende soll ein 33-Jähriger verantwortlich sein. Dieser habe in der Innenstadt die Beherrschung verloren. Er habe um 19.30 Uhr in der Wormser Straße einem 23-Jährigen ins Gesicht geschlagen und sei geflüchtet. Ein 49-jähriger Bekannter des Geschädigten habe ihn jedoch kurze Zeit später hinter dem Kaufhof entdeckt. Er sei dem 33-Jährigen hinterhergerannt, und es sei zu einem Gerangel gekommen. Dabei hat den Einsatzkräften zufolge der Beschuldigte auch dem 49-Jährigen ins Gesicht geschlagen. Eine eintreffende Polizeistreife habe ihn von weiteren Schlägen abgehalten. Dennoch müsse er sich nun wegen Körperverletzung verantworten.