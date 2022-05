Die Polizei prüft die strafrechtliche Relevanz eines Feuers, das am Sonntag, 16.30 Uhr einen Einsatz in einer Senioren-Residenz in der Bahnhofstraße erforderlich gemacht hat. Zur Ursache gibt sie wegen dieser Ermittlungen ebenso wenig Auskunft wie die Feuerwehr. Beide betonen aber, dass der Brand schnell im Griff gewesen und der Schaden gering sei. Das Personal in der Einrichtung habe vorbildlich reagiert, sagt Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann. Die Feuerwehr habe nur kurz nachlöschen und den verrauchten Bereich maschinell belüften müssen. „Die Räumlichkeiten können alle weiter genutzt werden.“ Laut Polizei sind wohl ein Eimer und Badmobiliar beschädigt worden.