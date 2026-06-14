Die Polizei sucht Zeugen nach dem Einbruch in Vereinsheim am Leinpfad. In das Heim sind laut Bericht der Ermittler in der Nacht auf Samstag unerwünschte Besucher eingedrungen. Sie hätten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. „Aufgrund des Umstands, dass der Verein keinerlei Wertgegenstände innerhalb des Gebäudes aufbewahrt, erbeuteten der oder die Täter jedoch nichts“, heißt es in dem Bericht. Nun werden Zeugen gesucht (Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de).