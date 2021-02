Die Polizei ermittelt nach eigener Mitteilung wegen einer Betrugsanzeige gegen einen Schlüsseldienst. Sie informierte am Donnerstag über einen Vorfall vom Dienstag, 17 Uhr, in der Speyerer Innenstadt. Ein jüngeres Ehepaar sei in die missliche Lage geraten, einen Schlüsseldienst zu benötigen, da es sich aus seiner Wohnung ausgesperrt hatte. Der Dienstleister habe im Internet mit kostenloser Anfahrt geworben. „Auch am Telefon wurde die kostenlose Anfahrt und Überprüfung des Türschlosses auf Nachfrage nochmals zugesichert“, so die Polizei. Vor Ort sei das anders gewesen: Als sich das Ehepaar wegen zu hoher Kosten letztlich gegen den Austausch des Türschlosses entschieden habe, sei ihm eine Anzeige mit Kosten für die An- und Leerfahrt sowie die angefallene Arbeitszeit von 142,68 Euro in Rechnung gestellt worden. Das Paar habe diese bezahlt, aber Anzeige erstattet.

Die Polizei rät, Notfällen die Feuerwehr zu rufen, wenn etwa kleine Kinder in der Wohnung seien oder Essen auf dem Herd stehe. Wenn in anderen Fällen ein Schlüsseldienst gerufen werde, sollten die Kosten für eine Türöffnung vorab im Detail abgeklärt werden, am besten per Festpreis. „Verweigert man Ihnen die Auskunft, wenden Sie sich an einen anderen Anbieter“, rät die Polizei. Beauftragt werden solle dann auch nur die Öffnung der Tür und nicht etwa noch der Einbau eines neuen Schlosses. Die Ordnungshüter raten Kunden, sich eine Rechnung geben zu lassen und sich auch nicht zur sofortigen Zahlung nötigen zu lassen. „Fühlen Sie sich unter Druck gesetzt, bedroht oder genötigt, haben Sie Angst oder den Verdacht eines Betruges, rufen Sie die Polizei!“