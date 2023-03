Bei Kontrollen der Polizei am Donnerstag, 30. März, zwischen 9 und 13.30 Uhr haben Beamte drei mutmaßlich gestohlene Räder sichergestellt. Nach Angaben der Polizei seien bei den Kontrollen in der Spaldinger und der Wormser Landstraße, die auch die Verkehrssicherheit der Räder im Blick hatten, 27 Fahrräder geprüft worden. Bei den drei sichergestellten Rädern habe es Anhaltspunkte für deren Diebstahl gegeben. Die Beamten wollen diese nun deren rechtmäßigen Eigentümern zuordnen. Bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Auestraße, zwischen 17 und 17.45 Uhr, seien bei Autofahrern fünf Gurtverstöße, zwei unerlaubte Benutzungen von Mobiltelefonen während der Fahrt sowie zwei nicht mitgeführte Warnwesten geahndet worden.