Am frühen Freitagmorgen gegen 3 Uhr sind Polizeibeamte wegen Ruhestörung auf einem Spielplatz im Bereich der Hans-Stempel-Straße gerufen worden. Als sie sich dem Spielplatz näherten, flüchteten zwei Radfahrer. Im dortigen Park entdeckten die Polizisten dann fünf versteckt abgestellte, neuwertige Fahrräder, die offenbar gestohlen worden sind. Bei den Rädern handelt es sich laut Polizei um zwei „Cube“-Mountainbikes, ein „Kalkhoff“-Pedelec, ein Fischer-Pedelec sowie um ein Fischer-Tourenrad. Diejenigen, denen diese Räder gestohlen wurden, oder Zeugen, die Angaben zum jeweiligen Besitzer machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de, an die Polizei zu wenden.

Die Polizeimeldung mit Fotos der gestohlenen Fahrräder finden Sie hier