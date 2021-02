Von Anna Warczok

Mit drei besonders durstigen Ladendieben hatte es die Speyerer Polizeiinspektion am Mittwoch zu tun. Dabei endete die Tour eines 32-jährigen Speyerers, der innerhalb von einer Stunde gleich zweimal schlug, in polizeilichem Gewahrsam.

Wie die Polizei berichtet, wurde sie gegen 15.15 Uhr von Angestellten eines Drogeriemarkts in der Maximilianstraße über einen Mann informiert, der trotz Hausverbots das Geschäft betreten und zwei Flaschen Wodka entwendet hatte. Die Beamten trafen den 32-Jährigen in der Maximilianstraße in Höhe einer Apotheke an und kontrollierten ihn. Das Diebesgut wurde sichergestellt und dem Beschuldigten ein Platzverweis erteilt. „Das hielt den offensichtlich unbelehrbaren Dieb jedoch nicht davon ab, gegen 16.30 Uhr erneut an den Ort des Geschehens zurückzukehren, um abermals eine Flasche Wodka zu entwenden“, schreibt die Polizei.

Auch im zweiten Fall stellten die Polizisten das Diebesgut sicher. Bis zur Schließung der innerstädtischen Geschäfte kam der Mann in Gewahrsam – um, wie die Polizei erläutert, den Platzverweis durchzusetzen und weitere Straftaten zu verhindern. Ihn erwarteten nun Strafverfahren wegen Ladendiebstahl, Hausfriedensbruchs und „eine Kostenrechnung für die Logis in der polizeilichen Arrestzelle“.

36 Energydrinks nicht bezahlt

Strafrechtliche Ermittlungen wegen Ladendiebstahls leitete die Polizei zudem am Mittwoch gegen zwei Männer aus Frankreich ein. Der 24- und der 30-Jährige befanden sich in einem Einkaufsmarkt Am Rübsamenwühl und bezahlten dort mehrere Waren an einer Selbstscannerkasse. Beim Verlassen wurden sie von Angestellten angesprochen, denen aufgefallen war, dass ein Karton mit 36 Energydrinks im Wert von 60 Euro nicht abgescannt wurde.

Die Männer zeigten sich nach Polizeiangaben einsichtig und bezahlten eine Vertragsstrafe sowie den Getränkekarton. Da die beiden über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurde von ihnen zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro einbehalten, berichtet die Polizei abschließend.