Ein aufmerksamer Nachbar hat am Dienstagnachmittag verhindert, dass eine 84-Jährige in ihrer Wohnung im Erlich bestohlen wird. Wie die Polizei Speyer mitteilte, klopfte gegen 16 Uhr eine Frau an die Tür der Seniorin und bat um Stift und Papier, um einer anderen Nachbarin, die sie angeblich nicht angetroffen habe, eine Nachricht zu hinterlassen. Trotz der Aufforderung, vor der Tür zu warten, stand die Frau plötzlich neben der Seniorin und versuchte sie abzulenken. Ein Nachbar, der beobachtete, wie sich zwei weitere Frauen in die Wohnung schlichen, klingelte daraufhin und die drei Frauen ergriffen die Flucht. Eine Frau wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 1,60 Meter groß, dunkelblond, kräftige Statur, schwarze Jeans, osteuropäischer Dialekt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.