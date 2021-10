Zwei Jugendliche haben am Mittwoch zwischen 13.20 und 13.30 Uhr in der Conrad-Hist-Straße das Pedelec eines 77-Jährigen entwendet. Laut einem Bericht der Polizeiinspektion Speyer besuchte der Mann dort einen Bekannten und hatte sein Gefährt zuvor unverschlossen in Sichtweite abgestellt. Die Jugendlichen hätten diese Gelegenheit genutzt, um das Rad im Wert von rund 3200 Euro mitzunehmen. Laut Polizei handelt es sich bei dem Rad um ein Kettler Quadriga CX 10 in der Farbe schwarz. Ein Täter soll rot-blonde Haare haben und eine dicke Brille, schwarze Steppjacke und blaue Jeans getragen haben. Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des Pedelecs geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.