Aus Sicht der Speyerer Polizei ist die sogenannte Hexennacht, also die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai in der Domstadt ruhig verkaufen. Das hat sie am Freitag mitgeteilt. Die Beamten stoppten lediglich um 2.15 Uhr einen VW Golf in der Industriestraße. Bei der 30-jährigen Fahrerin aus Speyer Anzeichen von vorherigem Drogenkonsum festgestellt werden. Ein angebotener Urin-Test konnte nicht durchgeführt werden, daraufhin wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.