Die Polizei hat die Bewachung der nach den Corona-bedingten zeitweisen Schließungen der jüdischen Einrichtungen in Speyer deren Bewachung inzwischen wieder aufgenommen. Vor dem jüdischen Museum Spira mit der Mikwe in der Kleinen Pfaffengasse ist während der Öffnungszeiten des Hauses inzwischen wieder dauerhaft Polizei stationiert.

Die Synagoge Beith Schalom am Weidenberg öffnet in der kommenden Woche wieder, aber nur zu Gottesdiensten. Sie ist das Gebetshaus der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz. Auch dann werden Polizeibeamte jeweils vor der Tür stehen. Das hat eine Sprecherin der Polizeiinspektion Speyer auf Anfrage der RHEINPFALZ bestätigt. Unabhängig von den jeweiligen Öffnungszeiten der Häuser würden sie im Zuge des generellen Streifendienstes rund um die Uhr ständig beobachtet, sagte die Sprecherin. Die Speyerer Polizei werde dabei von Kollegen anderer Dienststellen unterstützt.

Beschwerden wegen laufender Wagen

Sie wies drauf hin, dass die Autos, in denen die Beamten sitzen, zeitweise mit laufenden Motor da stehen müssten, um die Technik wie Funkgeräte einsatzbereit zu halten. „Ständig sollten die Fahrzeuge aber nicht laufen“, betonte sie. Das wüssten die Beamten. Wegen der laufenden Wagen hatte es bereits Beschwerden von Anliegern gegeben.

Die Polizei hatte die Bewachung der beiden jüdischen Einrichtungen in Speyer nach dem Anschlag auf die jüdische Synagoge in Halle an der Saale am 9. Oktober 2019 wieder intensiviert. Am Montag hat in Magdeburg der Prozess gegen den Mann begonnen, der versucht hatte, die in der Synagoge Versammelten zu töten und vor dem Gotteshaus eine Passantin und den Gast eines Imbisses umbrachte sowie Personen verletzte.