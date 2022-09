Bei mehreren Verkehrskontrollen im Stadtgebiet hatte die Polizei einiges zu beanstanden. Auf dem Schul- und Kindergartenweg im Bereich des Birkenwegs stellten die Beamten am Mittwoch zwischen 7.30 und 8 Uhr vier verkehrsrechtliche Verstöße fest. Ein Verkehrsteilnehmer transportierte demnach sein Kind ohne Kindersitz, bei den anderen wurden ein Handyverstoß, unzureichendes Reifenprofil und ein defektes Licht festgestellt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kontrollierten Polizisten in der Wormser Landstraße insgesamt 20 Fahrzeuge. Vier Mängelberichte wurden ausgestellt – hauptsächlich wegen fehlenden Fahrzeugpapieren, Warnwesten oder Verbandskästen und einem abgelaufenem TÜV. Bei einem 40-jährigen Mann bemerkten Beamte Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,89 Promille. Damit endete seine Fahrt.