Polizisten haben am Dienstagmorgen in Speyer ein Reh aus einer misslichen Lage befreit. Das Tier hatte sich nach Polizeiangaben auf ein Firmengelände in der Burgstraße verirrt. „Offensichtlich in der Hoffnung, dass der das Gelände umgebende Zaun irgendwann nachgeben würde, rannte das Reh immer wieder gegen denselben und wurde in seinem Vorhaben enttäuscht“, heißt es im Bericht. Der zuständige Jagdpächter konnte nicht vor Ort kommen. Die Polizisten fingen das Tier mit Unterstützung von Firmenmitarbeitern ein. „Nachdem es in ein nahe gelegenes Waldstück verbracht worden war, zog es eilig von dannen“, schreiben die Beamten.