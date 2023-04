Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alexander Thomes ist seit etwa acht Jahren Polizist in Rheinland-Pfalz. In zwei Vorträgen will er Schüler in Speyer für den Job begeistern, der für ihn ein Traumberuf ist. Im Interview mit Stefan Heimerl erzählt er, welche Vorteile es hat, wenn Teams auf Streife nicht nur mit Männern besetzt sind.

Herr Thomes, warum sind Sie Polizist geworden?

Bei mir war das ganz klassisch ein Kindheitstraum. Ich war bereits im Schulpraktikum auf einer Dienststelle und fand schön,