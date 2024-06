Dass in Mannheim ein Polizist nach einer Messerattacke verstorben ist, sorgt auch in Speyer für Anteilnahme. Ein sichtbares Zeichen dafür sind neben vielen Beileidsbekundungen in sozialen Netzwerken bei der Polizeiinspektion in der Maximilianstraße hinterlassene Blumen und Kerzen. Sie haben am Montag eine Fensterbank bedeckt. „Man merkt die Solidarisierung“, sagt Florian Baum, Leiter der Polizeiinspektion Speyer. Den Beamten tue es gut, den gesellschaftlichen Rückhalt zu spüren.

Auch wenn die Speyerer Polizei von der Tat nicht direkt betroffen sei, bringe diese eine „schwierige Situation“ mit sich. Es seien deshalb viele interne Gespräche geführt worden. Die Inspektionsleitung habe die Dienstgruppenleiter sensibilisiert, diese hätten in ihre Teams hineingewirkt. Der Vorfall sei „schrecklich“, aber „der Betrieb läuft normal weiter“, so Baum. Er hat zu Jahresbeginn seinen Dienst in Speyer angetreten und schon viele positive Erfahrungen gemacht, wie er sagt. Unter anderem beim Schutz einer Kundgebung im Mai an der Stadthalle sei ihm aus der Bevölkerung heraus auch persönlich gedankt worden.