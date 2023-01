Anzeigen wegen einer Verkehrsunfallflucht und des Vortäuschens einer Straftat erwarten einen 42-Jährigen, der am Dienstag bei der Polizeiinspektion in Speyer vorstellig wurde. Laut Polizei wollte der Mann den Diebstahl des vorderen Kennzeichens seines Fahrzeugs melden. Er war zuvor bei der Zulassungsstelle gewesen, um dieses abzumelden, wurde aber wegen des fehlenden Kennzeichens an die Polizei verwiesen. Der 42-Jährige berichtete den Beamten, dass er in Dudenhofen am Gewerbering geparkt habe und sein Kennzeichen dort abhandengekommen sei. Als die Beamten den vermeintlichen Tatort aufsuchten, fanden sie ein stark beschädigtes Fahrzeug vor. Das Schadensbild deutete darauf hin, dass dieses in einen Unfall verwickelt war. Auf diese Umstände angesprochen, gestand der 42-Jährige, dass er auf der B9 im Bereich Speyer Süd einen Unfall gehabt habe.