Mehrere Geschwindigkeitsübertretungen und andere Verstöße ahndete die Polizei bei Kontrollen am Dienstag, bei denen die Polizei Speyer durch Kräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz verstärkt wurde. Zwischen 9.45 Uhr und 12.15 Uhr wurde die Geschwindigkeit laut Information der Polizei in der Burgstraße überwacht. Gemessen wurden rund 120 Fahrzeuge, von denen 19 zu schnell unterwegs waren. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag hier bei 52 Kilometern pro Stunde. Von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Petschengasse gemessen. Von circa 50 gemessenen Fahrzeugen überschritten sieben die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Der Höchstwert lag hier bei 49 Kilometern pro Stunde. Von 18 Uhr bis 20 Uhr wurden bei allgemeinen Verkehrskontrollen zwei Gurtverstöße, ein Handyverstoß, ein Verstoß der Ladungssicherung bei einem Lastwagen und drei sonstige Ordnungswidrigkeiten geahndet. Zudem konnten an zwei Krafträdern nachträgliche Veränderungen festgestellt werden, sodass die Betriebserlaubnis der Zweiräder erloschen ist. In einem Fall ergab sich der Verdacht einer Urkundenfälschung. Insgesamt wurden aufgrund von fehlenden Urkunden oder Defiziten an den kontrollierten Fahrzeugen neun Mängelberichte ausgestellt.