Geschwindigkeitsmessungen sind am Mittwoch ab 10.10 Uhr für eine Stunde lang in der Paul-Egell-Straße durch die Polizei Speyer durchgeführt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden 18 Verstöße geahndet. Die maximal gemessene Geschwindigkeit lag bei 55 Kilometern pro Stunde. Außerdem wurde der Verkehr im Bereich der Baustelle in der Hafenstraße/Nonnenbachstraße überwacht. Dort seien allerdings keinerlei Verstöße festgestellt worden.