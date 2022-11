Wenige Wochen nach der Bluttat in Ludwigshafen-Oggersheim haben Polizisten in Ludwighafen für ein ähnliches Horrorszenario geübt – mit spezieller Ausrüstung. Und mit einer Waffe, die als veraltet gilt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Seit einer Woche stehen in Speyer mehrere sogenannte Tiny Houses. Sie gehören einem Anbieter aus der Türkei, der versucht auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Mit Horrorgeschichten über Familienmitglieder in Not treiben Kriminelle immer wieder arglose Senioren in die Enge. Die Polizei verzeichnet gerade in Frankenthal und Umgebung eine Zunahme von solchen Betrugsversuchen. Bei einem 88-Jährigen aus einem Vorort hatten die Täter am Montag Erfolg.

Sertac Bilgin aus Dannstadt-Schauernheim ist der neue Dialogbeauftragte der Landes-CDU. Er möchte das Vertrauen der Bürger mit Migrationshintergrund in die Politik stärken. Wie er das schaffen will, erklärt er im Interview mit Doreen Reber.

Am Donnerstag findet in Athen zwischen Griechenland und Deutschland ein Qualifikationsspiel für die Europäische Polizei-Meisterschaft statt. Der Sieger fährt 2023 zur Meisterschaft nach Newcastle. Nico Pantano von Arminia Ludwigshafen ist dabei. Mehr dazu lesen Sie hier.

Im Sommer hat die Stadt Mannheim in der Kunststraße Sportgeräte aufstellen lassen. Spott und Ärger waren die Folge. Am Mittwoch wurde der Fitness-Parcours wieder abgebaut. Was mit den Geräten passiert und ob es nun wieder mehr Parkplätze gibt, lesen Sie hier.