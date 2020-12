„Gegner/Kritiker/Skeptiker der Corona-Regeln“, wie es die Polizei ausdrückt, haben eine Versammlung vorigen Samstag auf dem Berliner Platz untersagt bekommen. Es seien bundesweit Kundgebungen unter dem Motto „Freie Impfentscheidung für Soldaten, Polizisten und medizinisches Personal und für ein Verbot der Benachteiligung von nicht geimpften Personen“ angemeldet worden. In Speyer sei dies von 10 bis 14 Uhr geplant gewesen, was die Stadt jedoch verboten hat, so die Polizei.

Die Ordnungshüter waren trotzdem vor Ort. Ihr Bericht: „Da nicht absehbar war, ob sich dennoch Personen vor Ort einfinden, welche eine Teilnahme an der untersagten Versammlung anstreben, erfolgten polizeiliche Einsatzmaßnahmen. Im Bereich des Berliner Platzes konnten keinerlei Personen im Kontext der angemeldeten Versammlung angetroffen werden.“ Auch im weiteren Stadtgebiet, wo insgesamt wenig los war, sei es zu keinen Auffälligkeiten gekommen. „Die umfassende Präsenz der Polizei in Speyer“ hätten die Bürger deutlich wahrgenommen und in Gesprächen erklärt bekommen, berichten die Beamten. Eine Kundgebung gegen Corona-Auflagen war schon eine Woche zuvor für den Berliner Platz angemeldet und verboten worden.