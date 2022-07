Der geplante Umbau der Einmündung Heinkelstraße/Am Neuen Rheinhafen hat im Verkehrsausschuss keine Mehrheit gefunden. Die angesetzten Kosten – 100.000 Euro – stünden in keiner Relation zum Nutzen. Das Projekt sei damit unnötig, sagten Mitglieder. Auch das Argument von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), das hohe Aufkommen an Schwerlastverkehr in diesem Bereich habe Bundesstraßen-Niveau, konnte nicht überzeugen. Ohne die Mehrheit für eine Empfehlung an den Stadtrat seien entsprechende Pläne in den nächsten Jahren vom Tisch, wies die OB auf Konsequenzen hin. Die zu tragen, war der Ausschuss bereit. Die Stadtverwaltung hatte das Projekt auch vorgeschlagen, um unerwünschten Verkehr in der Geibstraße vermeiden.