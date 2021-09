Der Kinderzirkus Bellissima bekommt sein neues Zelt für 132.000 Euro, der Fußballclub Speyer 09 einen weiteren Kunstrasen (570.000 Euro). Der Sportausschuss des Stadtrats verständigte sich nämlich am Mittwochabend darauf, die Vorhaben zur Förderung anzumelden, das der Kicker bereits für dieses Jahr.

Das Vorhaben der Artisten und Jongleure in der Butenschönstraße ging freilich entspannter durchs Gremium – ohne Gegenstimme und Enthaltung. Derer drei sah sich Matthias Richter, Stellvertretender Vorsitzender des FC 09, gegenüber. Denn es gab Skepsis: „Wie ist es um die Nachhaltigkeit bestellt? Gibt es Alternativen?“

Richters Matchplan funktionierte: Die neueste Generation der Kunstrasen sei mit Kork, einem Naturprodukt, befüllt, nicht mehr mit Probleme bereitenden schwarzen Kunststoffbällchen. Er verwies auf Zertifikate und Gütesiegel in seiner Mappe, die Politik stimmte mehrheitlich zu. Der bisherige „Rasenplatz 2“ an der Dr.-Eduard-Orth-Straße soll nun in einen Kunstrasen umgewandelt werden.

Diskussion über Sportfördermittel

Der Stadtsportverband richtete sich mit dem Antrag an die Stadt, die wenig später im Ausschuss genehmigten freiwilligen Mittel der städtischen Sportfördermittel von 165.000 auf 250.000 Euro aufzustocken. Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) strebte nach einem Beschuss im Stadtvorstand Stunden zuvor an, das Gespräch mit Speyers Sportverbandsspitze zu suchen. Aurel Popescu (Linke) bestand vorab auf eine Abstimmung über den Antrag: einstimmig dafür, aber ohne Verbindlichkeit.