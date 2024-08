TuRa Otterstadt ist in der ersten Runde des Kreispokals ausgeschieden. Am Dienstagabend gab es in Neidenfels eine 1:6 (1:4)-Niederlage beim Pendant aus der B-Klasse West, SG Neidenfels/Lambrecht. Da nutzte auch die frühe Otterstädter Führung aus der zehnten Minute durch Spielertrainer Markus Hajok nichts.

Das Achtelfinale eröffnen am Mittwoch, 28. August (19 Uhr), ASV Harthausen beim VfB Haßloch und FV Berghausen beim Südhaardter SV (alle A-Klasse). FV Heiligenstein (B-Klasse) erwartet am Donnerstag, 5. September (19.15 Uhr) die eine Liga höher spielende SG Limburgerhof.