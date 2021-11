In Erinnerung an die Reichspogromnacht 1938 und als Mahnung an die Verbrechen gegen die Juden in Deutschland lädt der Speyerer Stadtverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds für Dienstag, 9. November, zu einer Gedenkveranstaltung ein. Laut einer Pressemitteilung ist um 16.45 Uhr Treffpunkt am St.-Georgs-Brunnen auf Höhe der Maximilianstraße 90. Um 17 Uhr geht es im Schweigegang zum Gedenkstein am Platz der alten Synagoge, Ecke Heydenreichstraße/Hellergasse, der an die jüdische Gemeinde und ihre Opfer erinnert. Anschließend eröffnet der DGB-Stadtverbands-Vorsitzende Axel Elfert die Gedenkveranstaltung. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) und Generalvikar Andreas Sturm vom Bistum Speyer werden ebenfalls Wort an die Teilnehmer richten.