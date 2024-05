Zu einer Podiumsdiskussion lädt der Verein „Zukunft Dialog Speyer“ am Dienstag, 21. Mai, ins Priesterseminar St. German ein.

Titel der Diskussion, die von 17 bis 19 Uhr angekündigt ist: „Sind die Schüler noch ausbildungsfähig? Ist die Erstausbildung noch zeitgemäß?“. Auf dem Podium sitzen laut Ankündigung Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU), Landesschülerbeirat Magnus Tijang, Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Bühring, Betriebsrat Felix Remmel von PFW Aerospace und Gewerkschafter Mathias Franz von der IG Metall.

Die Arbeitswelt verändere sich derzeit grundlegend, so der Befund des gastgebenden Vereins. Schlagwörter seien Künstliche Intelligenz, Transformation und Innovation in großem Stil. Gefragt werde deshalb, was Schule leisten kann und muss, „um die jungen Menschen auf die neuen Anforderungen und Herausforderungen, die sie in ihren späteren Berufen erwarten, gut vorzubereiten“? Die Runde versuche, auf diese Fragen Antworten zu finden.

Die Veranstaltung mit Diskussionsmöglichkeit richte sich an alle Interessierten, vor allem an Unternehmen und Verwaltungen, Mitarbeitervertretungen oder Bildungseinrichtungen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung bis Montag, 13. Mai, wird gebeten: E-Mail an die Adresse g.hoetzl@zds-ev.de.