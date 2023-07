Einsatz für ihren Stamm-Standort in Speyer hat nach eigener Mitteilung die PM-International AG gezeigt. Der Anbieter von Produkten in den Bereichen Gesundheit, Fitness und Schönheit hat die Brezelfest-Tage dafür genutzt.

Bei der Versteigerung des Brezelfest-Bildes am Montag auf dem Festplatz kündigte das Unternehmen an, 4000 Euro für Betreuungsangebote im Kindertreff Speyer-Süd zu spenden. Tags zuvor hatte es nicht nur eigene Teilnehmer beim Brezelfestlauf aufgeboten, sondern als Sponsor des FitLine-Fun-Runs auch Preise wie eine Reise nach Hamburg im Wert von 1500 Euro gestiftet. Am Samstag waren zum „Family Day“ des Unternehmens mehr als 1000 Teilnehmer an den Standort an der Hofweide gekommen. Darunter waren auch prominente Gäste wie Handball-Weltmeister Christian Schwarzer.

Zum Familientag-Programm gehörten Einblicke hinter die Kulissen des weltweit agierenden Direktvertriebsunternehmens. Alle Erlöse der Veranstaltung würden wie in der Vergangenheit an lokale Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, kündigte die Firma an. PM-International vertreibt seine Produkte weltweit aus mehr als 45 Niederlassungen. Im Zentrum seiner Geschäftstätigkeit steht die Marke FitLine, von der über 800 Millionen Produkte verkauft worden seien. PM tritt mit diesen auch als Ausrüster im Spitzensport auf, betreut mehrere Verbände und will dieses Engagement ausbauen.