Die Familien-Ausstellung „We Love Playmobil. 50 Jahre Spielgeschichte(n)“ wird bis zum 2. Februar 2025 verlängert. Die Einträge im Gästebuch, die Buchungsanfragen wie auch die Rückmeldungen vom Museumspublikum haben gezeigt, dass das große Interesse an der Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz ungebrochen ist. „Wie schon die Ausstellungen zum 30. und 40. Geburtstag des Kultspielzeugs ist auch unsere Schau zu 50 Jahren Playmobil ein wahrer Zuschauermagnet. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir uns entschlossen, das Ende der beliebten Ausstellung ins kommende Jahr zu verschieben“, so Museumsdirektor Alexander Schubert. Die Jubiläums-Ausstellung wurde in Kooperation mit dem Playmobil-Künstler Oliver Schaffer entwickelt und zeigt auf rund 1.000 Quadratmetern liebevoll gestaltete Dioramen, aufwendige Videoshows und zahlreiche Spielstationen. Das Historische Museum der Pfalz hat dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.