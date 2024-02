Eine klaffende Platzwunde am Kopf sowie ein Sachschaden von 3000 Euro ist die Bilanz eines berauschten Radlers, der in Speyer vom rechten Weg abgekommen ist. Der 45-Jährige war am Sonntagnachmittag in Schlangenlinien im Eselsdamm in Richtung Petschengasse unterwegs. Dabei geriet er nach Angaben der Polizei „ohne äußere Einwirkungen von seiner Fahrbahn auf die linke Fahrbahnseite“, wo er den Bordstein berührte. Der Mann verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß zuerst gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto, bevor er zu Boden stürzte. Dabei erlitt der Radler eine blutende Kopfwunde und wurde von Passanten erstversorgt, bis die Polizei eintraf. Dieser gegenüber habe sich der Mann „aggressiv und unkooperativ“ gezeigt, melden die Beamten, die zudem „Atemalkoholgeruch und drogentypische Ausfallerscheinungen“ bei dem 45-Jährigen feststellten. Er kam ins Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Jegliche weitere medizinische Behandlung habe der Radler trotz seiner Platzwunde abgelehnt und anschließend das Krankenhaus verlassen.