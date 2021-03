Ein Zeichen setzen: Der Platz der Stadt Ravenna, der gerade für rund eine Million Euro neugestaltet wird, soll den Zusatznamen „Platz der Kinderrechte“ erhalten. Diese Idee des Speyerer Ortsverbands im Deutschen Kinderschutzbund begrüßt die Stadtverwaltung. Der Stadtrat soll in seiner digitalen Sitzung am Donnerstag (17 Uhr, Übertragung im Gremienkanal der Stadt bei Youtube) den Beschluss dazu fassen.

Der Kinderschutzbund fordert, mit der Benennung ein Zeichen zu setzen, „dass in Speyer die Rechte von Kindern und Jugendlichen sowie deren Umsetzung ernst genommen werden“. Der zentrale Platz im Vogelgesang eigne sich mit seiner „hohen Familienfrequenz“ dafür. Eine Zustimmung des Rats vorausgesetzt, könnte die Benennung nach Ende der Bauarbeiten erfolgen.

Noch einiges an Arbeit zu tun

Bisher war der Mai dafür als Zielmonat genannt worden, jetzt geht die Stadtverwaltung auf Anfrage von „spätestens Ende Juni“ aus. Derzeit würden im Tiefbau Leitungen verlegt (Bild), in den nächsten Tagen werde ein Technikschacht für den künftigen Brunnen gesetzt. „Außerdem wird in der kommenden Woche mit dem Fundament für das WC begonnen, welches voraussichtlich Anfang April geliefert wird“, so Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach. Von Ende März bis Mitte Juni liefen dann die Arbeiten für die Wege- und Platzbeläge. Ab der zweiten Aprilhälfte werde gepflanzt, voraussichtlich in der letzten Maiwoche kämen die Spielgeräte. Im Juni würden noch Bänke, ein öffentlicher Bücherschrank des Stadtteilvereins, Abfallbehälter, Fahrradständer und Hundekot-Stationen aufgestellt.

Wie, wann und in welchem Rahmen der Platz der Öffentlichkeit übergeben wird, ist laut Eschenbach auch wegen der Pandemie-Entwicklung noch offen.