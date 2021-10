Die Neugestaltung des Platzes der Stadt Ravenna ist offiziell abgeschlossen. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Eigentlich hatte die Stadt bereits Ende Juni mit der Fertigstellung gerechnet. Die ungünstige Wetterlage und verspätete Materiallieferungen hatten aber für eine Verzögerung bei dem Ein-Millionen-Euro-Projekt gesorgt. Gefördert wurden die Arbeiten, die im vergangenen Oktober begonnen hatten, mit Mitteln aus dem Programm „Soziale Stadt“. Die Neugestaltung soll die Aufenthaltsqualität für Jung und Alt fördern. „Der Umbau hat sich sichtlich gelohnt. Der Platz der Stadt Ravenna hat sein Gesicht komplett gewandelt und lädt nun alle Generationen zum Verweilen ein“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Pressmitteilung zitiert. „Darüber hinaus wurden zahlreiche wichtige Maßnahmen getroffen, die gut für das Klima sind und dazu beitragen, die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels in unserer Stadt abzumildern.“

Im nördlichen, der Innenstadt zugewandten Teil ist eine neue Toilettenanlage entstanden. Wasser- und Stromanschlüsse könnten künftig auf dem Platz auch Martkstände oder Quartiersfeste möglich machen. Der südliche Bereich, der an die Straße Im Vogelgesang angrenzt, wurde begrünt. Ein Brunnen soll ab sofort als Spiel- und Treffpunkt dienen. Der neue Übergang am Alois-Gruber-Weg erlaubt laut Stadt nun die bessere Querung der Windthorststraße für Schulkinder. Für sie wurde auch der Spielbereich erneuert. Die Vogelnestschaukel wurde erhalten, andere Geräte sind auf andere Plätze in Speyer umgezogen. Neu sind der Ravenna-Löwe und das integrative Spielgerät in der Sandfläche. In der Windthorststraße haben die Stadtwerke eine Ladesäule für Elektroautos installiert. Am Samstag, 16. Oktober, 15 Uhr, will Oberbürgermeisterin Seiler den Platz offiziell einweihen.