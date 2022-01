Das Informationsschild für den Platz der Stadt Ravenna steht: Auf Deutsch und Italienisch informiert der Freundeskreis Speyer-Ravenna seit Anfang der vergangenen Woche nun über die italienische Partnerstadt von Speyer, die rund 870 Kilometer entfernt in der Emilia-Romagna an der Adriaküste liegt. Begonnen hatte die Neugestaltung des Platzes bereits im vergangenen Oktober. Die Stadt hatte mit einer Fertigstellung Ende Juni 2021 gerechnet. Die ungünstige Wetterlage und verspätete Materiallieferungen hatten aber für eine Verzögerung bei dem Ein-Millionen-Euro-Projekt bis in den Oktober 2021 gesorgt. Unter anderem entstand im nördlichen Teil eine neue Toilettenanlage. Ob der Platz künftig auch den Namen „Platz der Kinderrechte“ tragen wird, wie vom Speyerer Ortsverband des Kinderschutzbunds beantragt, ist weiterhin unklar. Wie berichtet, hat es im Stadtrat und Ältestenrat zwar grundsätzliche Zustimmung zur Platz-Idee des Kinderschutzbunds gegeben, es fehlt aber die Einigkeit zum Standort.