Der Platz der Partnerstädte wird ab kommender Woche neu gestaltet. Den Impuls dazu hat die Partnerstadt Chichester gegeben. Die südenglische Stadt ist die jüngste im Reigen der Speyerer Städtepartnerschaften und soll somit auch in die Schilder aufgenommen werden. Dabei werden zugleich die noch fehlenden Schilder für die Partnerstädte Ningde ( China) und Rusizi (Ruanda) installiert. Das Layout wurde laut Verwaltung im neuen Corporate Design der Stadt gestaltet, die Texte auf Deutsch und Englisch überarbeitet. „Gerade in Zeiten einer zunehmenden Polarisierung im politischen Diskurs ist es umso wichtiger, auf menschlicher Ebene zusammenzurücken. Durch die Verbindung zu unseren Partnerstädten und den kulturellen Austausch wird die Vielfalt auch innerhalb Speyers gefördert“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) zitiert. Während der Arbeiten, die voraussichtlich eine Woche dauern werden, wird der an die Anlage angrenzende Gehweg gesperrt. Dadurch könne es zu kurzfristigen Beeinträchtigungen in dem Bereich des Gehwegs kommen, heißt es in der Mitteilung weiter.