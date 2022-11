Rund 100 Kinder haben am Montag den ersten Platz der Kinderrechte in der Stadt mit Gesang und viel Beifall eingeweiht. Der Platz von Ravenna soll nicht der einzige in Speyer bleiben, der auf die in Deutschland seit 1992 gesetzlich verankerte UN-Kinderrechtskonvention hinweist.

Die Kinder der Grundschule im Vogelgesang, der Pestalozzi-Förderschule und des Stadtteiltreffs Nordpol sind gut vorbereitet. Sie kennen ihre Rechte. Das Recht auf Bildung, Gleichbehandlung, Information, Gewaltfreiheit, freie Meinungsäußerung oder Frieden zählen sie auf Anfrage von Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) auf, fordern ein Recht auf Spielen, gute Eltern, Freunde, Essen und Kleidung. „Ohne Angst vor Strafe und Schlägen“ wünscht sich ein Junge sein Kinderleben. Für ein Mädchen ist das Recht auf Zuflucht vor Krieg und Gewalt wichtig, ein anderes will, dass „alle dazugehören, auch die, die im Rollstuhl sitzen“. Gemeinsam lernen, „egal ob Covid ist oder nicht“, ist für ein Kind ein hohes Gut. „Sprecht mit uns, spielt mit uns, hört uns zu“, lautet die zentrale Forderung an die Erwachsenen. Die Kinder haben sie in ein fröhliches Lied verpackt: „Das ist unser Recht, kümmert euch darum.“

Für Christel Koch, Vorsitzende des Speyerer Kinderschutzbundes, ist die Einweihung des ersten Speyerer Platzes der Kinderrechte ein Glückstag. Bereits vor knapp zwei Jahren hat sie sich für ihn mit Standort Platz von Ravenna eingesetzt, ein Platz mit „viel Entwicklungspotenzial und Funktionalität“. „Kinderrechte müssen ins Grundgesetz“, forderte sie die Gesetzgeber auf, den Schritt zu wagen, dessen Boden die Väter und Mütter des Grundgesetzes bereits 1949 dafür geebnet hätten. An die Zuhörer appellierte sie, weiterhin für Kinderrechte zu sensibilisieren und die Speyerer von ihrer Bedeutung zu überzeugen.

Kabs: „Es soll nicht bei einem Etikett bleiben“

Einigkeit herrschte zwischen Stadtrat, Jugendstadtrat, Stadtspitze und Kinderschutzbund von Anfang an darüber, dass Kinderrechte stärker ins Bewusstsein gerückt werden sollten. Kabs favorisierte ganz Speyer als Stadt der Kinderrechte. Nach intensiver Diskussion wurde der Kompromiss gefunden, mehrere Standorte im Stadtgebiet zu Plätzen der Kinderrechte zu erklären. Die so genannte „Grüne Mitte“ an der Quartiersmensa Q & H soll folgen, berichtete Kabs. „Es soll nicht bei einem Etikett bleiben“, betonte die Bürgermeisterin ihr Ziel, einen Platz in jedem Stadtteil zum Platz der Kinderrechte zu erklären.

Ursprünglich sei die Idee in seinem Landesverband entstanden, berichtete Kinderschutzbund-Landesvorsitzender Christian Zainhofer von aktuell bundesweit 31 Standorten, die den Namen Platz der Kinderrechte tragen. „Es ist nicht damit getan, Kinderrechte ins Gesetz zu schreiben“, war er überzeugt. Die Speyerer Kinder haben ihm eindrucksvoll gezeigt, dass sie für ihre Rechte einstehen wollen. Dafür brauchen sie Unterstützung der Erwachsenen: „Das ist unser Recht, kümmert euch darum.“