Die Stadt Speyer wird mindestens zwei „Plätze der Kinderrechte“ einrichten. Im Jugendhilfeausschuss ist am Mittwochabend auch eine Auswahl getroffen worden.

Speyers Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) wäre zwar lieber, die gesamte Stadt als „Stadt der Kinderrechte“ zu benennen. Sie schlug jedoch vor, mindestens zwei „Plätze der Kinderrechte“ einzurichten. Das war der Kompromiss, auf den sich die Stadtspitze habe einigen können. Beide Plätze sollen neben dem ergänzenden Namen auch Informationstafeln zur 1992 gesetzlich verankerten UN-Konvention zu Kinderrechten.

Einig sind sich Stadtrat, Jugendstadtrat, Stadtspitze und Kinderschutzbund schon seit mehr als einem Jahr darin, dass es einen Platz geben soll, der Kinderrechte stärker ins Bewusstsein rückt. Über den Standort gab es in der Vergangenheit indes unterschiedliche Vorstellungen. Die Idee kam ursprünglich vom Speyerer Kinderschutzbund, der von Anfang an den Platz der Stadt Ravenna favorisierte. Seine Auswahl begründete er mit viel Entwicklungspotenzial im Stadtteil Süd und der Funktionalität des Platzes.

Ausgewählt wurden nun für die Plätze der Kinderrechte der Platz der Stadt Ravenna und die „Grüne Mitte“ an der Quartiersmensa Q+H. „Das ist erst der Anfang“, erklärte Kabs die geplante Erweiterung um jeweils einen Platz in jedem Stadtteil. Der Stadtrat soll nun in einer seiner nächsten Sitzungen die zusätzliche Bezeichnung „Platz der Kinderrechte“ beschließen.