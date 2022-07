Der Platz der ehemaligen Kita am Eselsdamm soll entsiegelt werden und Platz für einen Bürgergarten schaffen: Darauf hat sich der Stadtrat mehrheitlich geeinigt. Der Vorstoß geht auf einen Antrag der Kooperation von CDU, Grüne und SWG zurück, die auch vorschlägt, den Garten den Salier-Kaiserinnen aus Speyer zu widmen. „Sie gehen bislang im Stadtbild unter, sind aber historisch wichtige Personen gewesen“; begründete SWG-Stadträtin Sarah Mang-Schäfer in der jüngsten Sitzung. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) freute sich „ausdrücklich“ über den Antrag der Kooperation. Kritik gab es dagegen von Matthias Schneider (Wählergruppe Schneider), der in den Raum stellte, wer sich dann um den Bürgergarten kümmern werde. Nicole Höchst (AfD) fürchtete, dass der Platz am Eselsdamm zu einem weiteren „nicht vorzeigbaren“ Platz in Speyer werden könnte. Bei drei Enthaltungen von AfD und Wählergruppe Schneider wurde der Antrag schließlich mehrheitlich angenommen.